La dottrina Macron è in contrapposizione all'America

Sostituire il consenso di Washington con un nuovo “consenso di Parigi” per “reinventare le forme della cooperazione internazionale” fatta di “poli equilibrati che possono strutturarla all'interno a un nuovo multilateralismo, cioè ad un dialogo tra le varie potenze per decidere insieme”. In una lunga intervista al Grand Continent (in Italia ne ha pubblicato un estratto il Corriere della Sera), Emmanuel Macron ha illustrato i suoi piani di trasformazione dell'ordine internazionale nel momento del cambio di regime alla Casa Bianca con la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

