"Trump non accetta la mia vittoria? Imbarazzante", dice Biden

Joe Biden ha detto che il rifiuto del presidente Donald Trump di concedere la vittoria alle elezioni della Casa Bianca della scorsa settimana è "imbarazzante". Ma il presidente eletto degli Stati Uniti insistite: niente fermerà il passaggio di consegne. Trump nel frattempo tuitta che alla fine vincerà lui la gara nonostante abbia tutte le principali reti televisive contro. Come accade ogni quattro anni, i media americani hanno infatti già dichiarato il vincitore delle elezioni come risultato delle proiezioni di voto. Ma nessuno dei risultati negli stati è ancora certificato ufficialmente: sono in corso diversi conteggi dei voti e il risultato sarà scritto sulla pietra solo una volta che il collegio elettorale si riunirà il 14 dicembre.

