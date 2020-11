"Vaccino obbligatorio", dice il leader dei Verdi francesi. Lo scontro dentro e fuori il partito

Ieri mattina, ospite di France Inter, la più seguita emittente radiofonica nazionale, il leader di Europe Écologie Les Verts (Eelv) Yannick Jadot ha risposto “oui” alla domanda dell’intervistatrice sulla necessità di rendere obbligatorio per tutti il vaccino contro il Covid-19. “Alla luce di ciò che stiamo vivendo, spero che tutti andranno a farsi vaccinare”, ha dichiarato il capo dei Verdi francesi, all’indomani dell’annuncio della casa farmaceutica americana Pfizer. Non solo le categorie a rischio, non solo il personale sanitario: ogni francese, secondo Jadot, dovrebbe essere “obbligato” a vaccinarsi appena si potrà.

