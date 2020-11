Perché dalla Corte suprema americana può arrivare una crisi senza precedenti

In attesa che si definiscano gli esiti dell’elezione presidenziale in alcuni stati, emergono importanti risultati positivi, non disgiunti – però – dall’incertezza per le dispute legali già intraprese. Contrariamente ai timori di non pochi osservatori, le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente, senza interruzioni ed episodi di violenza paragonabili a quelli accaduti nei mesi precedenti ma la contesa politica è stata comunque aspra ed è destinata a non esaurirsi nei comizi elettorali. E’ giunta, infatti, la notizia che i sostenitori di Trump si stanno rivolgendo alle corti statali in Pennsylvania, Michigan e Georgia. Per comprendere quali ne siano le cause e le possibili conseguenze, bisogna fare riferimento a due caratteristiche che contraddistinguono gli Usa: la diversità delle leggi e l’importanza dei giudici.

