Il canto afroamericano. Gli elettori di colore in massa per Biden

La grande mobilitazione dell’elettorato nero a favore dell'ex vicepresidente. Per gli attivisti è già festa: “Vuoi dire che Detroit salva l’America?”

La conferma di Joe Biden alle primarie democratiche era arrivata grazie alla comunità afroamericana che si era mobilitata in suo favore. Anzi: le stesse primarie di Biden, iniziate male, hanno preso quota grazie a questo endorsement. È durato fino all’election day? “La verità è che, ancora una volta, sono gli elettori afroamericani, i neri, che si sono fatti avanti e hanno protetto la nostra democrazia. Nel paese, non c’è un blocco elettorale più leale e affidabile”, ha detto orgoglioso Antjuan Seawright, un commentatore politico democratico della Carolina del sud. “Quando la nostra comunità decide di votare, vinciamo le elezioni. Questi risultati sono solo un’ulteriore prova: nonostante la disinformazione e le bugie create ad hoc per scoraggiarci, siamo andati a fare il nostro dovere”.

Pubblicità

Pubblicità