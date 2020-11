Un'altra lezione di leadership da Merkel

La cancelliera ha tenuto un discorso di un'ora e un quarto per spiegare ai cittadini tedeschi che la strada da percorrere per sconfiggere il virus è ancora dura. Prendiamo appunti sulla libertà responsabile

Angela Merkel ha parlato per un’ora e un quarto ai cittadini tedeschi – tutti noi eravamo sintonizzati perché abbiamo capito che è utile prendere appunti. La cancelliera tedesca ha spiegato perché, pur avendo riflettuto a lungo sulla possibilità di introdurre misure di restrizione meno dure, ha deciso di seguire la strada più rigida, il lockdown a scuole aperte: meno contatti vuol dire avere meno contagi, non ci sono alternative. Secondo gli scienziati, perché quel che si fa sia efficace, i contatti devono essere ridotti del 75 per cento, ed è necessario che l’impegno sia di tutti.

