Gli under 30 al voto americano

L'Institute of Politics dell'Università di Harvard ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva a ragazzi di età compresa tra i 18 ei 29 anni con quanta certezza avrebbero votato: il 63 per cento ha risposto che lo avrebbe fatto "sicuramente”, la percentuale più alta negli ultimi 20 anni.

Nicole viene dal Texas, ha 22 anni e studia alla Columbia University. Per poter votare aveva chiesto l’absentee ballot ovvero la possibilità di votare per posta. Quel pezzo di carta però non le è mai arrivato all’indirizzo di New York dove adesso vive e se anche arrivasse ormai sarebbe troppo tardi per rispedirlo indietro. “Sto pensando di prendere un aereo lunedì sera per Dallas in modo da poter votare di persona martedì e poi tornare. Economicamente è una cosa che mi mette in difficoltà, ma dare il mio voto è troppo importante”. Accanto a lei l’amica Rachel annuisce.

