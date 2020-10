Figli contro figli d'America

Caroline, la figlia di Rudy Giuliani, ha scritto un articolo su Vanity Fair in cui dice: mettete fine al “regime del terrore” di Donald Trump, votate Joe Biden. Giuliani, ex sindaco di New York, è oggi l’avvocato personale del presidente americano – “il cane da guardia personale”, dice Caroline – e sua figlia sostiene che sono proprio le persone come suo padre il pericolo più grande, “la corruzione parte dagli ‘yes-men’, i compagni di merende che creano bolle di bugie e sudditanza per restare vicini al potere”.

Pubblicità

Pubblicità