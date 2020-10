Focolaio Studio Ovale

Lunedì a Washington ci sono stati 105 nuovi casi di contagio, era da giugno che non si toccava quel numero, e in uno dei centri dove si fanno i tamponi le richieste sono raddoppiate e sono arrivate a circa seicento. E’ colpa del cosiddetto cluster della Casa Bianca, quindi della concentrazione di casi di contagio nata in questi giorni all’interno dell’Amministrazione Trump, che sta portando verso l’alto la curva dell’intera città e sta creando panico nel piccolo mondo di Washington, fatto di staff e politici. Almeno quaranta senatori americani hanno chiesto di fare il tampone dopo che tre senatori sono risultati positivi (l’età media dei senatori americani è sopra i 65 anni), perché adesso è chiaro a tutti che l’incontro di sabato 26 settembre nel Giardino delle rose della Casa Bianca per celebrare la nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema potrebbe essere stato un evento super spreader, che ha accelerato il contagio. Nei mesi scorsi ci sono stati molti casi di eventi super spreader negli Stati Uniti, come feste, funerali e riunioni di lavoro, ma nessuno aveva pensato che il luogo in teoria più protetto del paese potesse diventare un focolaio. E invece almeno 23 membri dell’Amministrazione sono positivi, incluso come tutti sanno il presidente Donald Trump, che vorrebbe far andare avanti la vita della Casa Bianca come se non fosse successo nulla – ha chiesto di organizzare un discorso alla nazione in diretta tv e vorrebbe lavorare dallo Studio Ovale – ma per ora si deve rassegnare al fatto che assomiglia al set di un thriller su una pandemia mortale. Poche persone, personale ridotto all’osso, atmosfera rarefatta e tutti si muovono con protezioni da ospedale: camici, mascherine, guanti, visiere. La mascherina come bersaglio del sarcasmo di Donald Trump è stata sostituita dalla mascherina come protezione obbligatoria per camminare dentro la Casa Bianca.

Pubblicità

Pubblicità