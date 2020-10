Un mese di ricatto umiliante per l'Italia

Haftar ha ancora in mano i pescatori italiani, questa situazione va spezzata

È passato un mese da quando le forze del generale Khalifa Haftar hanno sequestrato diciotto marinai – dieci italiani – che lavoravano su quattro pescherecci partiti da Mazara del Vallo in Sicilia. Anche due pescherecci sono stati sequestrati e portati a Bengasi. Questo verbo, sequestrare, non è usato con leggerezza. Questo tipo di litigi marittimi pretestuosi di solito si risolveva con qualche ora – al massimo qualche giorno – di fermo dei pescatori, accusati di avere violato le acque territoriali libiche. Invece a questo giro è chiaro che siamo di fronte a un ricatto. Haftar vuole montare un caso diplomatico, vuole dimostrare di essere ancora forte e rilevante pur dopo la sconfitta nella guerra civile e per farlo se la prende con i bersagli più deboli, i pescatori italiani che lavorano al largo della costa.

