L'Ue e il Regno Unito sono quasi al "ci vediamo in tribunale"

Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il lancio di una procedura di infrazione contro il Regno Unito per aver violato gli obblighi di buona fede dell'accordo Brexit con il progetto di legge sul mercato interno britannico. "Le disposizione controverse non sono state ritirate", ha detto von der Leyen in una breve dichiarazione. Il progetto di legge sul mercato interno è "in contraddizione totale " con il Protocollo sull'Irlanda del Nord dell'accordo Brexit. La Commissione ha dato al governo di Boris Johnson un mese di tempo per rispondere. Se non ci sarà risposta o se non sarà sufficiente, la Commissione invierà a Londra “un parere motivato”, che è il passo appena prima del "ci vediamo in Tribunale". E non un tribunale qualsiasi: l'odiata Corte di Giustizia dell'Ue. Malgrado la Brexit, il Regno Unito si ritroverebbe davanti ai giudici di Lussemburgo, con il rischio di dover pagare una sanzione finanziaria per non aver rispettato gli impegni presi.

