La rivolta inglese contro il lockdown

Il premier britannico, Boris Johnson, non è uno pratico dei dettagli (il negoziato Brexit insegna), si confonde, forse si annoia anche un po’, ma ieri ha dovuto infine scusarsi per il caos che aveva creato rispondendo alle domande sulle regole del nuovo, parziale lockdown che il governo ha introdotto nel nord-est dell’Inghilterra per contrastare l’aumento dei contagiati da coronavirus. Le regole che entrano in vigore da oggi prevedono che in queste aree non ci possano essere gruppi di più di sei persone (che non vivono già assieme) in tutti i luoghi chiusi, compresi pub e ristoranti, altrimenti ci saranno delle multe (partono da 200 sterline per i gruppi superiori alle 18 persone, ma se sei recidivo la multa raddoppia ogni volta). È anche sconsigliato di incontrarsi in più di sei persone negli spazi aperti, ha detto Johnson scusandosi per non aver saputo rispondere sulla possibilità di incontrarsi nei cortili esterni dei pub.

