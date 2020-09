Tutto pronto per il primo dibattito Trump-Biden

Modera Chris Wallace di Fox: ha scelto gli argomenti di cui parlare ma ha fatto sapere che non vuole fare il fact-checker dei candidati. Spetterà ai duellanti farlo uno nei confronti dell’altro. Ecco come si stanno preparando

Questa sera a Cleveland si terrà il primo dibattito televisivo tra Donald Trump, presidente americano, e il suo sfidante per le elezioni del 3 novembre Joe Biden, candidato democratico. Il moderatore è Chris Wallace, che lavora a Fox News dal 2003 ma non è annoverato tra gli anchorman che alimentano il circolo vizioso tra l’emittente dei Murdoch e la Casa Bianca. Come tutte le persone che stanno nel mezzo, Wallace è criticato sia dai trumpiani sia dai liberal: i primi dicono che è sempre molto (troppo) critico con il presidente, i secondi dicono che non ha mai preso le distanze dalla sua emittente e quindi ne è di fatto complice.

