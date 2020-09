La cosa bella dei dibattiti è che non si può svicolare: si vede subito. Una playlist di cose che vorremmo sentire nel duello Trump-Biden

Martedì c’è il primo di tre dibattiti televisivi fra i due candidati alla presidenza americana Joe Biden e Donald Trump, a Cleveland in Ohio. Il format è questo: novanta minuti, sei argomenti che vanno dalle proteste anti razzismo alle violenze nelle città alla credibilità delle elezioni alla Corte Suprema fino all’economia, un quarto d’ora per ogni argomento, a dirigere c’è Chris Wallace di Fox News (Wallace è uno attento e informato su tutti i dettagli, non è un predicatore trumpiano). I dibattiti televisivi fra candidati a un mese dal voto possono cambiare tutto, oppure possono essere del tutto inutili (Trump non brillò quattro anni fa contro Hillary Clinton ma è presidente) o possono essere tutte le infinite gradazioni nel mezzo. Biden quando parla a ruota libera spesso s’infila in qualche gaffe, è un campione dell’auto sabotaggio, ma Trump lo dipinge come un semicretino – “non sa nemmeno di essere vivo”, “non riesce a mettere due frasi assieme” – e quindi adesso al democratico per fare bella figura basta dare risposte solide e caute. Il presidente non si è preparato ai dibattiti, o almeno così dice per alimentare la sua immagine di eccezione politica spavalda, ma martedì metterà piede in un posto che non è sotto il suo controllo totale come al solito. E’ una cosa che non fa da molto tempo. Quando si presenta davanti ai giornalisti ha sempre la possibilità di rispondere con attacchi personali, di svicolare dalle domande, di andarsene offeso (come ha fatto un paio di volte). Al debate televisivo avrà meno spazio di manovra, se non risponde si vede, non può andarsene. Corre il rischio di finire in confusione e senza sapere cosa dire come gli è successo per un po’ durante l’intervista con Jonathan Swan di Axios. Sempre che Biden non faccia un suicidio politico.

