Il rischio antieuropeo della Svizzera

Se vince il “sì” al referendum si rompono tutti gli accordi con l’Ue. Non conviene

I cittadini svizzeri domenica andranno a votare nel loro referendum in stile Brexit, una consultazione promossa dai populisti e incentrata sul tema migratorio, ma che rischia di tagliare i legami tra la Svizzera e l’Unione europea. Il voto popolare “Per un’immigrazione moderata” è stato promosso dall’estrema destra dell’Unione democratica di centro (Udc) per mettere fine alla libertà di movimento delle persone tra Unione europea e Svizzera. Su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti, gli europei sono quasi 1,4 milioni, a cui si aggiungono circa 328 mila transfrontalieri. Gli italiani sono la fetta più grossa con oltre 323 mila residenti in Svizzera, seguiti da tedeschi (309 mila) e portoghesi (262 mila). I migranti europei “cambiano la nostra cultura” e “le piazze, i treni e le strade diventano insicuri”, spiega il sito dell’Udc. Se vinceranno i “sì”, il governo federale dovrà negoziare la fine all’Accordo sulla libertà di movimento delle persone entro dodici mesi o farlo decadere unilateralmente.