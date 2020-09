La differenza tra prima e seconda ondata di Covid-19 in Europa sono i movimenti negazionisti nelle piazze

La seconda ondata di Covid-19 in Europa è diversa dalla prima per molti motivi che vanno a nostro favore – eccone due: gli ospedali sono meglio organizzati, medici e infermieri hanno più esperienza – e qualcuno che invece ci è contro. Fra questi fattori negativi, uno molto importante è che in questi mesi è nato un movimento di persone che non crede nella pandemia, sostiene che il Covid-19 sia una balla, contesta le misure restrittive e fa ostruzionismo su tutto. Questi negazionisti, per mancanza di una definizione migliore, sono la grande differenza con la prima ondata di sei mesi fa. Difficile quantificare quanti sono, ma ci sono. In Germania organizzano manifestazioni regolari alle quali aderiscono decine di migliaia di persone. In Kosovo, un paese dei Balcani con poco meno di due milioni di abitanti, un terzo della popolazione crede che il Covid-19 sia una bufala a dispetto del fatto che proprio il Kosovo sia uno dei posti più colpiti. In Gran Bretagna un sondaggio dell’Università di Oxford diceva già a maggio che un quinto delle persone crede che il Covid-19 sia una bufala e ci sono tutte le ragioni per pensare che la percentuale sia ancora la stessa o sia aumentata. Il punto interessante di quel sondaggio è che a seconda di come era presentata la domanda, il numero degli scettici saliva fino al sessanta per cento. In pratica la maggioranza sostiene che le informazioni date dal governo di Londra in materia di Covid-19 non siano vere oppure nascondano motivi che non c’entrano con il Covid-19. In Italia c’è un movimento di protesta che considera il Covid-19 una menzogna usata per fini politici – per prolungare la vita del governo – e ci sono giornali che hanno parlato di “dittatura sanitaria”, ma per adesso si tratta di una frangia folkloristica che attira i telegiornali senza riuscire a diventare massa.

