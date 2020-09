Così le città potranno limitare gli affiti brevi di Airbnb

Bruxelles. La Corte di giustizia dell'Unione europea oggi ha inflitto un colpo a Airbnb, nel momento in cui la piattaforma di locazioni brevi online è sempre più bersagliata dalle grandi città del vecchio continente che chiedono alla Commissione di imporre nuove regole gli affitti turistici. In una causa che coinvolge indirettamente Airbnb, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che i comuni possono imporre un'autorizzazione preventiva agli affitti di breve periodo sulle piattaforme online senza violare la normativa Ue sulla libera circolazione dei servizi, se l'obiettivo è perseguire un interesse generale come la lotta contro la scarsità di alloggi per la locazione di lunga durata. Il caso su cui si è espressa la Corte Ue è quello della Francia, dove la normativa nazionale impone ai comuni con più di 200 mila abitanti e ai tre dipartimenti limitrofi di Parigi un'autorizzazione per il cambiamento di uso delle abitazioni messe in locazione in modo ripetuto per brevi periodi a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio. I proprietari di un monolocale nella capitale francese messo in locazione su Airbnb erano stati condannati da Tribunale e Corte d'Appello di Parigi per non aver ottenuto l'autorizzazione preventiva dalle autorità locali. Secondo i giudici di Lussemburgo, il regime di autorizzazione è “giustificato” da “un motivo imperativo di interesse generale”: la normativa francese mira a stabilire un dispositivo di lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata, con l’obiettivo di rispondere al peggioramento delle condizioni di accesso agli alloggi e all’esacerbarsi delle tensioni nei mercati immobiliari.

