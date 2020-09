Grandi interferenze

Roma. Nelle ultime settimane Microsoft ha rilevato diversi tentativi di interferenze da parte sia di hacker russi sia di cinesi intenti a colpire politici o organizzazioni (almeno duecento) legati alla campagna elettorale americana. I russi, ha detto Microsoft giovedì, avevano come obiettivo sia i democratici sia i repubblicani; i cinesi, invece, sarebbero concentrati su Joe Biden. Le rivelazioni di Microsoft arrivano proprio dopo le accuse di Brian Murphy, ex dirigente della Sicurezza nazionale, che ha raccontato come l’Amministrazione Trump abbia soppresso la squadra dell’intelligence che si occupava di indagare sulle interferenze russe. Dopo queste notizie e con l’avvicinarsi delle elezioni del 3 novembre, viene da domandarsi: cosa abbiamo imparato dalla lezione del 2016? Secondo Joshua Yaffa, giornalista del New Yorker – corrispondente da Mosca e autore di uno dei libri da leggere se si vuole comprendere come funziona il putinismo, “Between Two Fires: Truth, Ambition, and Compromise in Putin’s Russia” – in questi quattro anni ne abbiamo imparate molte di cose, gli elettori sanno che le notizie possono essere manipolate e che potenze straniere cercano di interferire negli affari interni dell’America, quindi hanno sviluppato uno scetticismo e un livello di attenzione molto più alti. “Credo che le nostre difese collettive stiano migliorando – dice al Foglio – ma credo anche che si potrebbe fare ancora di più, analizzare meglio quali siano le questioni sistemiche che consentono alla manipolazione di entrare nella conversazione politica e di fare danni”. Questa settimana Yaffa ha pubblicato un lungo articolo sul New Yorker dal titolo: “L’ingerenza russa è così pericolosa come pensiamo?”. Nel pezzo Yaffa racconta come, focalizzandoci sulle tattiche degli aggressori, abbiamo perso di vista le nostre debolezze e questo ha reso tutti più vulnerabili.

