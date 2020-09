Trump a febbraio nascondeva agli americani la verità sul Covid-19

Il presidente americano Donald Trump sapeva che l’epidemia di Covid-19 era molto pericolosa già all’inizio di febbraio, ma per un mese e mezzo decise in modo deliberato di nascondere agli americani la gravità della situazione, di minimizzare il rischio e di fare dichiarazioni noncuranti come se non ci fosse nulla di cui preoccuparsi – e questo di fatto fece perdere agli Stati Uniti tempo prezioso per reagire. Finora si era pensato che Trump potesse avere ignorato il pericolo perché non prestava attenzione agli allarmi dei suoi collaboratori e perché non credeva davvero che la pandemia potesse avere conseguenze così dure sugli Stati Uniti, ma era un’interpretazione troppo benevola. Era lo stesso presidente in quei giorni a spiegare in modo candido al giornalista Bob Woodward che il virus era molto pericoloso e che era capace di trasmettersi per via aerea, e quindi non soltanto per contatto, cosa che lo rende più contagioso e quindi più letale, in una serie di interviste registrate a partire dal 7 febbraio e finite a luglio – e che Trump sapeva non erano interviste destinate a uscire sui giornali il mattino dopo. Woodward, il giornalista d’inchiesta più rispettato del paese, pubblica a intervalli regolari libri meticolosamente ricercati e scritti sull’Amministrazione americana e quelle interviste gli servivano per scrivere “Rage”, Rabbia, il suo prossimo volume che esce martedì 15 settembre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni