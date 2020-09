Chi è il traditore a Minsk?

Roma. Ieri mattina la polizia di frontiera della Bielorussia aveva diffuso la notizia che Maria Kolesnikava aveva attraversato il confine assieme ad Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov per rifugiarsi in Ucraina. Qualche ora dopo le notizie diffuse dai funzionari bielorussi erano un po’ cambiate: Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov erano riusciti a entrare in Ucraina, mentre Maria Kolesnikava era stata arrestata per aver tentato di espatriare illegalmente. Soltanto qualche istante dopo il sito indipendente Tut.by ha fatto sapere che Kolesnikava...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.