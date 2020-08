Salvini e l’asse del male

L’attivista e oppositore del Cremlino Alexei Navalny ha accusato un malore mentre era in volo e ora è ricoverato in condizioni molto critiche. Non si conoscono le cause del malore, sono molto forti i sospetti di avvelenamento, Navalny aveva bevuto una tazza di tè all’aeroporto. Cose che possono accadere nella Russia di Vladimir Putin. La vicenda fa tornare alla memoria un’intervista di qualche tempo fa di Matteo Salvini alla Stampa. Correva l’anno 2017 e il giornalista Giuseppe Alberto Falci...

