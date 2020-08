“La politica è l’alternativa alla guerra”

Quando i Troubles in Irlanda del nord scoppiarono nel 1968 a Londonderry, la sua città natale, John Hume guidò una protesta in difesa dei diritti civili e fu arrestato da Paddy Ashdown che era al servizio della marina reale. Trent’anni più tardi, alla firma degli accordi di pace del Venerdì santo del 1998, Hume era come “un santo laico”, ha scritto il Times, un Nobel per la Pace ma soprattutto un negoziatore, un politico pronto al dialogo, alla pacificazione, al...

