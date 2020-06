Di Maio evolve in Libia

Il ministro Di Maio è andato a Tripoli per una missione lampo e ci sarebbero novità che riguardano il memorandum d’intesa fra Italia e Libia del 2017 – vale a dire l’accordo sui migranti. Sarebbero novità buone per il trattamento delle persone, ma preferiamo aspettare che siano ufficiali per commentarle. C’è da scontare una certa, diciamo così, fragilità di intenti in tutto ciò che accade dall’altra parte del mare. Intanto registriamo due punti importanti. L’Italia questa volta si è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.