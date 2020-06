Roma. Adama Traoré è morto quattro anni fa dopo un arresto in flagrante. E’ chiamato il “George Floyd francese”, dal momento che entrambi avrebbero dichiarato di non essere più in grado di respirare durante l’arresto. “Je ne peux plus respirer”. Gli attivisti denunciano quindi un “crimine razzista” che unisce Minneapolis e la Val d’Oise. Ma la vicenda di Traoré è molto meno chiara di quella americana. Tutte le perizie mediche hanno difeso l’operato della gendarmeria francese che lo aveva arrestato....

