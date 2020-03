Il supermartedì è decisivo per Sanders, ma il momentum è di Biden

Milano. Eccolo qui, l’atteso e temuto SuperTuesday che assegna il 30 per cento dei delegati di tutte le primarie democratiche e che in perfetta sintonia con questa corsa 2020 tutta strappi e sobbalzi potrebbe essere la giornata decisiva – per Bernie Sanders che se va molto bene sfiderà Donald Trump – o quella dell’incertezza fino all’ultimo, a litigarsi delegati e incoronazione, ennesima testimonianza di un partito lacerato ma non rassegnato. Sanders è il favorito, virtualmente potrebbe vincere in tutti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.