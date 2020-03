“Vogliamo più immigrati!”. È il proposito di Luis Alberto Lacalle Pou. Lo ha annunciato in un'intervista alla Cnn, poco prima del suo insediamento alla presidenza dell’Uruguay, avvenuto domenica. Una volontà controcorrente, almeno per come va la politica mondiale di questi tempi. Ma la cosa è ancora più straordinaria se si tiene presente che Luis Alberto Lacalle Pou non è di sinistra, ma di destra, esponente del Partido Nacional, uno dei più antichi partiti conservatori al mondo, erede di quel Partito Blanco contro...

