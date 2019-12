Angeli e demoni dell’umanitarismo Dall’Onu alle ong, l’“impero del bene” abbattuto dagli scandali sulle violenze sessuali

Roma. Le forze di pace delle Nazioni Unite hanno centinaia di figli ad Haiti, dove li hanno abbandonati alle madri. E’ quanto emerge da uno studio accademico rivelato oggi dal Times. Ragazzine minorenni che facevano sesso in cambio di cibo o “per qualche moneta”, mentre lottavano per sopravvivere in seguito a sconvolgimenti politici e a disastri naturali, come il devastante terremoto che ha distrutto l’isola caraibica.“Ragazze di appena undici anni vittime di abusi sessuali...