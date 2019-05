Una meteora illumina la notte australiana

La notte di Alice Springs in Australia si è illuminata improvvisamente, per pochi secondi. La caduta di un meteorite, poco dopo la mezzanotte, ha causato decine di telefonate alla polizia di persone spaventate che hanno raccontato di essere state abbagliate da una luce violentissima. Un video mostra la meteora attraversare il cielo. La registrazione è stata diffusa su Twitter dalla polizia dell'Australia meridionale, che in un post scherzoso ha scritto: “La nostra telecamera a circuito chiuso a Mount Gambier ha catturato questa palla di fuoco ultraterrena alle 22.46 di martedì. Giusto per precauzione, chiediamo agli abitanti della Limestone Coast di prestare attenzione alle forme aliene (incluso lo stesso Alf) che tentano di fare autostop su Earth Capital, e avvicinarsi con cautela”.

Our CCTV in Mount Gambier captured this otherworldly fireball at 10.46pm Tuesday. Just in case, we’d ask that Limestone Coast locals be alert for Alien Life Forms (including ALF himself) trying to hitch-hike to Earth Capital, and approach with caution. #meteor #weneedanALFemoji pic.twitter.com/iOgAOlw4cu