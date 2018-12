Spari nel centro di Vienna

Almeno una persona è stata uccisa nel centro di Vienna ed è in corso una caccia all'uomo, riferisce la polizia austriaca. “Due persone sono state trovate con ferite d'arma da fuoco oggi intorno alle 13:30 nella zona di Innere Stadt, vicino alla piazza di Lugeck”, ha scritto la polizia in un comunicato, diffuso anche sul suo profilo Twitter. Innere Stadt, noto anche come primo distretto centrale, è il centro storico di Vienna.

About 1.30pm two persons with gunshot wounds were found in Vienna #InnereStadt close to Lugeck. A major police operation is currently going on. There is no threat for non-participants.

“Una persona di sesso maschile a #InnereStadt ha sparato diversi colpi. Una vittima è stata trovata morta sulla scena, e una seconda persona è gravemente ferita. È probabile che sia un reato mirato”, hanno tuittato ancora le forze di sicurezza viennesi che però esclude si tratti di terrorismo: “ Un motivo terroristico è fuori questione!", ha scritto sui social network la polizia di Vienna.

Our information is based on facts and we deny speculations: There is one male suspect who is still on the run as well as two victims (one dead, one severely injured). There have already been controls of possibly involved persons. A terrorist motive is out of the question!