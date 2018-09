Decine di morti in Tanzania per il rovesciamento di un traghetto

Almeno 86 persone sono morte in Tanzania nel naufragio di un traghetto avvenuto ieri sera nelle acque del lago Vittoria. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia citate dai media locali, la nave Mv Nyerere trasportava più di 300 persone quando si è capovolta a pochi metri dal molo di Ukerewe, l'isola più grande del lago. In totale sono 37 le persone tratte in salvo. Secondo le stesse fonti, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato alla sciagura, su cui è stata aperta un'inchiesta. La Tanzania ha già conosciuto in passato diversi disastri navali, il peggiore dei quali avvenuto nel 1996 quando più di 500 persone morirono in seguito al capovolgimento di un traghetto, sempre nel lago Vittoria, mentre nel 2012 altri 145 passeggeri morirono in un naufragio al largo della costa dell'arcipelago di Zanzibar, nell'Oceano Indiano.