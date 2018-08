Un aereo precipita in Messico, decine di feriti

Ieri pomeriggio un aereo di Aeromexico è precipitato appena dopo il decollo nello stato di Durango, nel nord del Messico, con 103 persone a bordo. Dei 103 passeggeri i feriti sono 85 mentre, come confermano le autorità locali, non risultano morti. "L'aereo si è schiantato durante il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria", ha detto il ministro messicano ai Trasporti, Gerardo Ruiz Esparza. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, l'incidente è avvenuto durante una forte grandinata intorno alle 4 del pomeriggio ora locale. Aispuro ha spiegato che il velivolo, un Embraer 190, è stato colpito da forti raffiche di vento dopo essere decollato per Città del Messico e che l'incendio a bordo è scoppiato dopo che l'aereo era già precipitato in un campo.