Incompatibilità con gli antisemiti

In Germania l’alleanza conservatrice guidata da Angela Merkel annuncia di voler rafforzare le leggi contro l’antisemitismo che alligna tra gli immigrati. Tra le misure a cui si pensa, c’è anche la deportazione fuori dal paese. La bozza di legge vista dal giornale Die Welt dice che “l’accettazione assoluta della vita degli ebrei” è un requisito minimo per l’integrazione e che coloro che “rifiutano la vita degli ebrei in Germania e che mettono in dubbio il diritto a esistere di Israele...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.