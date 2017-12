Cuba, esplosione durante la festa delle Parrandas: decine di feriti

Sarebbero 39 di cui 22 in condizioni più gravi, secondo quanto riferito dal sito Cubadebate, le persone rimaste ferite in un'esplosione avvenuta alla vigilia di Natale nella città cubana di Remedios. L'incidente si è verificato nel corso della tradizionale festa delle Parrandas, che vede due quartieri, San Salvador e El Carmen, sfidarsi a chi organizza lo spettacolo più bello con carri allegorici, spettacoli musicali e, soprattutto, fuochi d'artificio.

E sarebbe stato proprio un malfuzionamento di questi ultimi a provocare l'esplosione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. Secondo quanto riferito i feriti, tra i quali ci sono anche sei bambini tra gli 11 e i 15 anni, sono tutti abitanti del luogo e non ci sarebbero turisti coinvolti.

VIDEO: Dozens of people were burned after a fireworks accident at a traditional celebration in the Cuban central town of Remedios on Sunday, according to state media pic.twitter.com/RhNcYCVrzu