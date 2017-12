[Ultimo aggiornamento alle 15:20] C'è stata un'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto e riferiscono di scene di panico. "La polizia di New York sta rispondendo alla segnalazione di un'esplosione di origine sconosciuta tra la 42esima strada e l'Ottava Avenue, a Manhattan", ha pubblicato sul suo profilo Twitter il dipartimento di polizia della metropoli. Le autorità aggiungono che la linea A, C ed E della metropolitana sono state evacuate. "Le informazioni sono preliminari, seguiranno aggiornamenti quando disponibili".

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 dicembre 2017

Le autorità hanno confermato che al momento risultano esserci quattro feriti, tra cui un ventenne che sarebbe stato arrestato.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening 11 dicembre 2017

L'esplosione sarebbe correlata alla detonazione di una "pipe bomb" – un ordigno rudimentale realizzato con un tubo riempito di esplosivo – legata addosso all'individuo fermato dalla polizia, rimasto ferito proprio mentre cercava di azionarla.

First photo of New York bomb suspect with burned midriff after 'suicide belt' detonated too earlyhttps://t.co/ONvYHmEMFm pic.twitter.com/Dsu5hTLoWy — Daily Mirror (@DailyMirror) 11 dicembre 2017

#BREAKINGFOOTAGE: Footage shows the moment when the pipe bomb went off in #NewYork today pic.twitter.com/NZr3clnqqi — Nidalgazaui (@Nidalgazaui) 11 dicembre 2017

Il palazzo di Port Authority è vicino a Times square e molto frequentato in questo periodo dell'anno.

"The good news right now is we are hearing from police that they believe the situation is contained." - @GStephanopoulos on possible pipe bomb detonation at Port Authority in New York City. https://t.co/TY0EO39odK pic.twitter.com/nIk5BkxDHs — Good Morning America (@GMA) 11 dicembre 2017