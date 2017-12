Migliaia di catalani hanno manifestato a Bruxelles in favore dell'indipendenza

Circa 45 mila persone si sono riunite stamattina a Bruxelles, davanti al Parco del Cinquantenario che si trova a pochi passi dalle sedi principali delle istituzioni europee, per manifestare il loro sostegno all'indipendenza catalana. L'evento è stato organizzato da diverse associazioni che promuovono la causa indipendentista. Con lo slogan "Svegliati, Europa", migliaia di persone hanno chiesto alle istituzioni europee di "rispettare" il voto per l'indipendenza dei catalani. Un altro coro ripetuto più volte è stato "Puigdemont, nostro prossimo presidente", e fa riferimento proprio all'ex presidente della Generalitat della Catalogna che si trova attualmente in Belgio per sfuggire alla giustizia spagnola.