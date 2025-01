Una destra anti AfD. L'appello di Forza Italia contro i neonazisti tedeschi. E gli altri?

In previsione delle prossime elezioni tedesche che si svolgeranno tra poco più di una settimana, il partito di Tajani ha invitato gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu-Csu, “nel solco dei comuni valori del Partito popolare europeo"

In previsione delle prossime elezioni tedesche che si svolgeranno tra poco più di una settimana, Forza Italia ha invitato gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu-Csu, “nel solco dei comuni valori del Partito popolare europeo”. C’è anche un impegno alla mobilitazione di dirigenti e militanti di FI in Germania, insomma una partecipazione attiva alla campagna elettorale di Friedrich Merz. L’iniziativa degli azzurri è lodevole, proprio perché interviene con chiarezza, distinguendosi nettamente dagli occhieggiamenti a favore dell’estrema destra dell’AfD, a cominciare da quelli, assolutamente sconsiderati, di Elon Musk. La situazione politica tedesca è particolarmente critica, dopo il fallimento della coalizione “semaforo” tra socialisti, verdi e liberali, che ha subìto ripetute sconfitte nelle elezioni dei Länder, dove invece si è fatta assai minacciosa la presenza dell’estrema destra che ora, anche secondo i sondaggi, avrebbe conquistato il secondo posto superando l’Spd. Solo un’affermazione assai consistente della Cdu-Csu e poi una sua capacità di costruire alleanze sufficienti a dar vita a un esecutivo stabile e stabilmente europeista può sventare i pericoli di una Germania bloccata, incapace di dare un contributo che è invece essenziale a politiche volte a recuperare produttività industriale e tenuta politica al Vecchio continente, anche di fronte all’aggressione russa all’Ucraina.

Non si tratta di ricreare un asse dominante franco-tedesco, peraltro difficile vista la situazione altrettanto confusa degli equilibri politici a Parigi, ma di evitare che la crisi interna a questi paesi decisivi per l’Europa diventi la base di una destabilizzazione generale, proprio quando bisogna rispondere al confronto con l’America che si pone in termini più ruvidi con la presidenza Trump. Si tratta quindi di elezioni cruciali non solo per la Germania e l’impegno di Forza Italia al fianco della formazione che avrà il ruolo centrale nella soluzione della crisi tedesca è un atto di responsabilità e di europeismo concreto che va apprezzato nel suo giusto valore.