Fico è un problema europeo

I rapporti con Mosca sono frequenti, mentre quelli con Bruxelles sempre più burrascosi. Le bizze pericolose del premier slovacco rendono insicure Kyiv e tutta l’Ue

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico continua ad accusare e minacciare l’Ucraina. Gli attacchi sono iniziati da tempo, ben prima che a inizio anno scadesse il contratto fra Kyiv e Mosca per il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino. Kyiv, di comune accordo con l’Unione europea, aveva deciso di non rinnovare l’accordo negoziato nel 2019 tramite il quale Mosca aveva continuato a far arrivare il gas in Europa. Per l’Ucraina era illogico lasciare che il Cremlino continuasse ad arricchirsi utilizzando i gasdotti costruiti sul territorio ucraino e poi usasse il denaro pagato dagli europei per finanziare la sua guerra contro Kyiv. Allo scadere del contratto, l’amministrazione ucraina ha deciso di mettere fine a questa falla. Tutti erano più o meno preparati, tranne Robert Fico, che in Ue non era l’unico contrario, ma è stato l’unico a non trovare una soluzione in tempo.

La Slovacchia non soltanto è rimasta dipendente dal gas di Mosca, come l’Austria e l’Ungheria, ma non ha sufficienti riserve per andare avanti a lungo e dovrà rinunciare anche agli introiti che provenivano da alcuni paesi europei, come l’Italia, per il transito del gas sul suo territorio. Fico ha minacciato di tutto, è andato da Vladimir Putin che però potrà fare poco per sistemare il suo fabbisogno di gas, e mentre diceva che avrebbe posto il veto in sede europea a qualsiasi misura a favore dell’Ucraina, che avrebbe smesso di aiutare Kyiv nel momento dei blackout causati dai bombardamenti russi, programmava le sue vacanze a Hanoi e ha fatto ritorno a Bratislava soltanto questa settimana. Nel fine settimana, la Polonia ha chiuso il suo spazio aereo a un gruppo di politici slovacchi diretti in Russia per essere ricevuti al Cremlino. I rapporti con Mosca sono frequenti, con l’Ue sempre più burrascosi. La Slovacchia è un problema europeo da risolvere per Kyiv e anche per la sicurezza di Bruxelles.