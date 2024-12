Le sanzioni degli Stati Uniti all'oligarca pro russo Ivanishvili

"Ha compromesso il futuro democratico ed euro-atlantico della Georgia a beneficio della Federazione russa”, dice il segretario di stato americano Antony Blinken

Il ministero del Tesoro americano ha congelato gli asset di Bidzina Ivanishvili, l’oligarca più ricco e potente della Georgia, fondatore del partito al governo, Sogno georgiano. Il segretario di stato, Antony Blinken, ha spiegato la misura sanzionatoria: Ivanishvili “ha compromesso il futuro democratico ed euro-atlantico della Georgia a beneficio della Federazione russa”. Sogno georgiano, che dice di aver vinto le elezioni dello scorso 26 ottobre pure se sia l’Osce sia altri organismi indipendenti hanno stabilito che il voto non si è svolto regolarmente, ha sospeso il processo di adesione della Georgia all’Unione europea, violando l’articolo 78 della Costituzione, che garantisce questo percorso, e il desiderio europeista della gran parte dei georgiani, che protestano dal 28 novembre tutte le notti, indefessi e pacifici.

Il 18 dicembre, gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni ad altri leader di Sogno georgiano, ma Ivanishvili è il regista della deviazione del governo georgiano dalla promessa europeista e, sempre per citare Blinken, ha “reso la Georgia vulnerabile alla Russia, che continua a occupare più del 20 per cento del territorio“ del paese. Gli Stati Uniti condannano anche la “violenta repressione dei cittadini georgiani, dei manifestanti, dei giornalisti, degli attivisti per i diritti umani e degli esponenti dell’opposizione” fatta dalle forze di polizia e dagli “uomini in nero”, i picchiatori del governo.

La decisione dell’Amministrazione Biden è stata accolta ieri sera dai manifestanti con canti di gioia. Domenica è previsto l’insediamento del nuovo presidente della Georgia nominato da Sogno georgiano: l’attuale presidente, Salomé Zourabishvili, ha detto che non lascerà il suo incarico: deve proteggere il popolo georgiano dagli abusi del governo e lo farà fino a quando non saranno indette nuove elezioni.