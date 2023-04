Mandare l'Europa in farmacia. Perché è sbagliato cambiare le regole sui medicinali

I farmaci, oltre che tenuti lontano dalla portata dei bambini, vanno conservati e maneggiati con cura. La loro regolazione non può essere soggetta a scossoni o a trattamenti decisi su ispirazione del momento, per dare un segnale, per chissà quali fini, per sistemare idiosincrasie o addirittura risentimenti personali. Purtroppo, è la Commissione europea, per una volta, a dare un esempio sbagliato secondo i criteri appena elencati. Lo fa con la proposta, girata a Consiglio e Parlamento (come da prassi istituzionale), con cui si riduce da 8 a 6 anni la durata della proprietà intellettuale sui farmaci (o meglio sulle molecole dei princìpi attivi). Siamo in pieno “Boris” (serie italiana molto divertente) in un classico “così de botto senza senso”. Perché, come è tristemente logico, gli investimenti in ricerca sono commisurati alla durata dei diritti di proprietà intellettuale. Tra zero anni e quindi zero investimenti e infinito, quindi il massimo di investimenti possibili, l’Ue aveva trovato da tempo un compromesso nella durata di 8 anni. Non era l’ottimo per chi avesse voluto massimizzare la remunerazione del rischio d’impresa, ma almeno era un livello su cui erano state tarate le scelte per miliardi di investimenti.

