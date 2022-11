Maria Kalesnikava e la repressione putiniana del regime di Minsk

Nel settembre del 2021, quando un tribunale bielorusso l’aveva condannata a undici anni di carcere per cospirazione contro il regime, Maria Kalesnikava aveva unito le mani (con le manette) a formare il cuore che l’ha resa uno dei volti più conosciuti della resistenza bielorussa. Capelli corti chiarissimi, rossetto rosso, il cuore, il flauto, il passaporto strappato, la Kalesnikava ha combattuto perseverante contro Lukashenka fin da quando – nell’estate del 2020 – lui si è dichiarato vincitore senza permettere che venisse terminato lo spoglio e ha cominciato a eliminare, arrestare e reprimere. Ieri l’avvocato della Kalesnikava ha fatto sapere che lei è ricoverata in ospedale: è stata portata lunedì prima in chirurgia e poi trasferita in terapia intensiva. L’avvocato non ha avuto il permesso di vedere la sua assistita nella colonia penale in cui è rinchiusa per la terza volta di fila perché, gli hanno riferito, lei non aveva niente da dirgli. La Kalesnikava era in isolamento, non si sa da quanto tempo e nessuno alla colonia ha confermato il ricovero in ospedale. Soltanto l’ospedale ha detto che era lì, senza chiarire le ragioni dell’emergenza.

