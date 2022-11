Fratelli d'Italia presenta la mozione: l'Holodomor fu un genocidio

La mozione di FdI arriva in Parlamento. C’è spazio per un sì ampio e trasversale con l'appoggio anche dell'opposizione

Preservare la memoria affinché certi crimini non si ripetano mai più. E’ un messaggio che, quando si parla di tragedie storiche, si ripete sempre. Ma che è più vero che mai ora che la Russia di Vladimir Putin sta tentando di cancellare l’Ucraina dalle carte geografiche e di piegare la resistenza degli ucraini affamandoli e lasciandoli al freddo e al buio. Anche per questa ragione è opportuna la mozione, presentata da Fratelli d’Italia, per riconoscere come genocidio l’Holodomor, il massacro per fame degli ucraini attuato dall’Unione sovietica di Stalin che fece circa 4 milioni di morti nel 1932-33.