Cresce la tensione sulla frontiera della Manica

Emmanuel Macron non ha gradito che Boris Johnson abbia condiviso su Twitter una missiva destinata al presidente francese. Macron ha detto che non era “serio” fare dei tweet sulla tragedia del naufragio nel canale della Manica (27 morti) e che lui continuerà a parlare direttamente con i suoi interlocutori, senza dovere per forza fare rivelazioni cinguettanti. Johnson in realtà aveva scritto una lettera molto seria, perché se è vero che buona parte del suo paese (soprattutto i giornali e tabloid conservatori) insiste con la retorica anti francese, il premier sa e scrive che questa situazione “va sistemata insieme”. E propone anche degli strumenti di collaborazione, come il controllo congiunto delle acque della Manica, la condivisione di intelligence per individuare i trafficanti, il costante e condiviso monitoraggio delle partenze e degli arrivi dei migranti.

