I misteri sull'origine del virus

Un ricercatore identifica alcuni dati che contengono sequenze del virus che risalgono all’inizio dell’epidemia di Covid a Wuhan e che erano state rimosse dall’archivio del National Institute of Health (Nih) americani. Sembra l’inizio di una spy story. Con ogni probabilità si tratta di una banale prassi di ciò che quotidianamente avviene nel lavoro di sequenziamento del virus. Jesse Bloom, del Fred Hutchinson Cancer Research Center, scoperte le sequenze cancellate si è interrogato sui motivi della rimozione. A rispondergli è stato il Nih spiegando come le sequenze siano state rimosse su richiesta del ricercatore cinese a causa di un aggiornamento e di una loro pubblicazione su un’altra banca dati. Una prassi normale, spiega al Foglio Giuseppe Novelli, professore di Genetica medica all’Università Tor Vergata: “La procedura è standardizzata. Il Dna del virus viene sequenziato in laboratorio. I sequenziatori raccolgono i dati in storage specifici. Abbiamo poi format per inviare i dati delle sequenze con alcuni programmi ad hoc. Si parte dal dato grezzo raccolto dal pc e si passa a questo sistema, fino al deposito in banche dati come quella Nih”.

