Tecnica e morale, ormai un abisso

Tutto quello che è tecnicamente fattibile è ormai considerato anche moralmente lecito, anzi doveroso. Arrivano i primi embrioni chimera uomo-scimmia. Sono il risultato della straordinaria ricerca pubblicata sulla rivista Cell, guidata dall’istituto americano Salk e condotta in collaborazione con la Cina, nella quale cellule staminali umane sono state trasferite in embrioni di scimmia. Le chimere hanno continuato a svilupparsi per tre settimane. E’ una prateria di possibilità per la scienza. Si potranno comprendere malattie legate allo sviluppo attualmente impossibili da studiare considerando il limite di quattordici giorni alla ricerca sugli embrioni umani. Per non parlare del miraggio di organi con la medicina rigenerativa. “Poiché non siamo in grado di fare alcuni tipi di esperimenti nell’uomo, è essenziale avere modelli migliori per poter condurre studi più appropriati per comprendere la biologia umana e le malattie”, osserva il coordinatore della ricerca Juan Carlos Izpisua Belmonte, del Laboratorio di Scienze biologiche dell’Istituto Salk.

