Cosa non torna nella Netflix italiana

Perché creare un nuovo scatolone per fare ciò che dovrebbe già fare la Rai? Tutto quello che non convince nella proposta

E’ passato poco più di un mese da quando il ministro per i Beni culturali (Mibact), Dario Franceschini, ha annunciato il cantiere per costruire la “Netflix italiana”. Detto fatto: la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la costituzione di una società di cui deterrà il 51 per cento, quantificato in nove milioni di euro, mentre il restante 49 per cento sarà di Chili Tv. Altri 10 milioni arriveranno dal Mibact.

Pubblicità

Pubblicità