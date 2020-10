I diritti dello youtuber

Dopo l'Ecofin il ministro Gualtieri è soddisfatto del fatto che l’anticipo sarà del 10 per cento calcolato sull’intero ammontare e non più sul 70 per cento. Meno positiva per l’Italia è la condizionalità macro-economica, che prevede lo stop degli esborsi ai paesi che non rispettano le raccomandazioni sulle riforme del 2019 e 2020.