Von der Leyen presenta la bussola per la competitività dell'Unione europea

Colmare il gap dell'innovazione, accelerare sulla decarbonizzazione, ridurre le dipendenze energetiche: ecco i tre pilastri del piano europeo che recepisce le indicazioni di Draghi. Il video della conferenza stampa

"L'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo nella corsa verso il vertice delle aree più competitive del mondo. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo correggere le nostre debolezze per riconquistare la competitività. La Bussola trasforma le eccellenti raccomandazioni del rapporto Draghi in una tabella di marcia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nella presentazione della Bussola per la competitività europea oggi a Bruxelles.

"Ora abbiamo un piano: abbiamo la volontà politica. Ciò che conta è velocità e l'unità per agire. Il mondo non ci sta aspettando. Tutti gli stati membri sono d'accordo su questo, trasformiamo questo consenso in azione", ha continuato von der Leyen illustrano poi i tre pilastri su cui si basa il piano: colmare il gap dell'innovazione, accelerare sulla decarbonizzazione, ridurre le dipendenze energetiche.