La pensione è un tappabuchi

Tenere di più al lavoro i dipendenti pubblici per non assumere giovani. Ma la soluzione sarebbe aumentare gli stipendi o trovare un sistema per competere con il settore privato

Altro che l’algoritmo ci vorrà per calcolare in futuro quando poter andare in pensione a seconda di categorie, se pubblico o privato, età, sesso, mole di contributi, riforme varie e deroghe alle riforme che poi vengono a loro volta corrette. Ogni governo ci mette del suo. E anche l’esecutivo Meloni, alla sua terza manovra economica, introduce alcune novità. Una di queste è la possibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione di restare al lavoro fino a 70 anni, ma attenzione su base volontaria e solo entro certi limiti che dovranno essere fissati dai regolamenti. Ci si domanda da dove nasca questa esigenza considerando che negli ultimi anni si è parlato tanto della necessità di rinnovare la pubblica amministrazione anche dal punto di vista anagrafico per allineare l’età media con un livello di digitalizzazione più consono alla generazione Zeta. Lo stesso presidente dell’Inps, in un’intervista al Giornale, ha detto che il suo principale obiettivo è attrarre i giovani nel pubblico impiego anche perché questo è l’unico modo per rendere sostenibile il sistema. E allora perché allungare la permanenza al lavoro dei più anziani? Le ragioni che avrebbero spinto Palazzo Chigi in questa direzione sarebbero due.

La prima è dare la possibilità a chi ha l’esigenza di aumentare un po’ l’ammontare dell’assegno di pensione e la seconda, che poi è anche quella più urgente, è di evitare di lasciare funzioni e ruoli vacanti visto che i più recenti concorsi della pubblica amministrazione non sono stati affollati di giovani. Anzi. Gli attuali livelli di remunerazione, infatti, rendono il posto pubblico sempre meno attrattivo, almeno nel centro nord, così se i concorsi non riescono a rimpiazzare con i nuovi entranti quelli che vanno in pensione si rischia di avere uffici semivuoti. Un po’ quello che è già successo con la Sanità. Insomma, siccome non si riesce ad assumere abbastanza giovani, si cerca di far restare più tempo i vecchi o quasi mentre la soluzione sarebbe aumentare gli stipendi o trovare un sistema per competere con il settore privato.