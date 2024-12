Il riconoscimento a Poste nel settore assicurativo: leader europeo secondo gli indici di sostenibilità Dow Jones

Il gruppo si conferma per il sesto anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Index World e Europe

Poste Italiane è leader in sostenibilità nel settore assicurativo europeo e seconda a livello mondiale, consolidando la propria posizione con un punteggio di 90 su 100 nel Corporate Sustainability Assessment di S&P Global. È quanto si legge in una nota pubblicata oggi dal gruppo.

Poste conferma così la sua presenza per la sesta volta consecutiva nel Dow Jones Sustainability Index World e Europe, classificandosi al primo posto nel settore assicurativo europeo. Il gruppo ha ottenuto il punteggio più alto nella dimensione sociale (98 punti) e ha registrato un significativo miglioramento nell'ambito ambientale (+18 punti rispetto al 2023). Il riconoscimento arriva dopo una serie di successi, tra cui la medaglia di platino da EcoVadis, il primo posto nell'ESG Quality score di ISS e la valutazione "AA" di MSCI. Inoltre, Poste Italiane è presente in importanti indici internazionali di sostenibilità, come FTSE4Good e Stoxx Global ESG Leaders, e continua a mantenere la leadership nell'indice MIB® ESG.