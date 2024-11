Unicredit lancia un'ops su Banco Bpm (che schizza in Borsa)

L'istituto guidato da Andrea Orcel, visto lo stallo per l'acquisizione della tedesca Commerzbank, tenta un'operazione che potrebbe valere oltre 10 miliardi. Le mire potenziali su Mps

L’operazione sulla tedesca Commerzbank va per le lunghe e ha destino incerto considerata l’accoglienza fredda ricevuta in Germania. Così Unicredit, con una delle sue mosse rapide ma che in qualche modo era stata prevista dal mercato, ha lanciato un’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm, che è subito schizzata in Borsa. L’istituto guidato da Andrea Orcel punta, infatti, ad aggregare l’ex popolare milanese con un’offerta che non prevede un pagamento in contanti ma con azioni dello stesso istituto. Complessivamente, l’operazione vale oltre 10 miliardi se l’acquisizione riguarderà l’intero capitale.

Crescere in Italia rafforzando la posizione di seconda banca del paese, creare valore attraverso le sinergie, aumentare la redditività e confermare la politica di distribuzione dei dividendi. Sono i principali obiettivi dichiarati da Unicredit in una comunicazione appena successiva al lancio dell’ops, destinata ad avere implicazioni anche sul futuro destino di Mps e, probabilmente a smontare il disegno governativo di un matrimonio con Bpm per la creazione del terzo polo del credito in Italia.

Durante un incontro mattutino con gli analisti, l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha chiarito di non avere ambizioni su Montepaschi, ma è evidente che aggregando Banco Bpm diventerebbe anche azionista dell’istituto senese dopo che Piazza Meda ne ha acquisito il 5 per cento durante il collocamento della tranche di capitale del Mef che ha consentito l’ingresso anche di Caltagirone, Delfin e Anima. E proprio su quest’ultima società, specializzata nel risparmio gestito, Banco Bpm ha da poco lanciato un’opa che è in corso di valutazione. Insomma, le ambizioni di Orcel non si fermano, forte delle riserve di capitale accumulate nella stagione d’oro degli ultimi due anni.

E per quanto Orcel abbia tenuto a precisare che l’iniziativa su Bpm è autonoma rispetto a quella su Commerzbank, gli investitori la stanno interpretando come una retromarcia dalla banca tedesca che, infatti, sta tracollando sulla Borsa di Francorte.